Il Milan punta sul bel gioco di Giampaolo per il benedetto ritorno in Champions League. E spunta quel paragone che potrebbe far sognare i tifosi rossoneri.

Il nuovo Milan sta prendendo forma, con calma e ordine. Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara stanno lavorando duramente per mettere a disposizione Marco Giampaolo una buona rosa.

Chiaro è che al momento la squadra rossonera è ancora un cantiere aperto. Con Ismael Bennacer arriva finalmente il play basso, ma il centrocampo ha bisogno di altri rinforzi. Così come c’è bisogno di almeno un altro difensore centrale. Ma soprattutto, c’è bisogno di vendere.

Finora il Milan non è riuscito a piazzare nessuno, a parte Simic all’Hajduk Spalato. Ed è un problema, perché il calciomercato dei rossoneri dipende molto dalle uscite. C’è ancora tempo a disposizione e, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, con qualche buon incasso a fine agosto si potrebbe puntare ad un acquisto importante.

Non si parla di top player, ma comunque di un giovane di grandi qualità e prospettive, come potrebbe esserlo Dani Ceballos, ad oggi però molto vicino al Tottenham. Ad agosto i prezzi caleranno e, presumibilmente, il Milan si ritroverà una cassa più folta e maggiori possibilità di arrivare ad un bel colpo.

Ma il mantra del nuovo Milan sarà il bel gioco. Ed è per questo che al momento il top player dei rossoneri è Giampaolo. Perché fa giocare bene le sue squadre, perché sa lavorare coi giovani e ha valorizzato tantissimi giocatori.

Questo nuovo corso la Gazzetta dello Sport lo paragona all’anno 1998-1999 in cui Alberto Zaccheroni vinse in maniera inaspettata lo scudetto. Quel Milan non giocava in Europa e soprattutto anche l’allenatore, come Giampaolo, veniva dalla gavetta. Un esempio che dà fiducia all’ambiente, anche se qualche perplessità c’è.

