E’ Ismael Bennacer il terzo acquisto estivo del Milan. Tutto fatto con l’Empoli, nelle casse dell’Arsenal andrà circa il 30%: spunta una doppia clausola.

Paolo Maldini, al primo mese da direttore tecnico, inizia col botto: Rade Krunic, Theo Hernandez e Ismael Bennacer. Subito un tris rapido e sorprendente. Nessun top player – come da programmi, data la situazione – ma comunque tre giocatori economici, utili e funzionali proprio come richiesto da Elliott.

A sorprendere, più che altro, sono i tempi e le modalità: trattative chiuse tempestivamente e nel silenzio generale. L’ultima in ordine di tempo è proprio quella per il centrocampista marocchino, sempre in arrivo da Empoli: come riferisce il Corriere dello Sport, nelle casse del club toscano andranno circa 17 milioni di euro bonus compresi.

Bennacer, spunta una doppia clausola pro Arsenal

Voluto fortemente da Marco Giampaolo, il 21enne francese sarà il nuovo metronomo del Diavolo nel nuovo 4-3-1-2 rossonero. L’affare – rivela il quotidiano – è stato chiuso in poche ore grazie al canale ormai creato con l’Empoli da Maldini e il Ds Frederic Massara.

Ma non tutto l’incasso andrà direttamente nelle casse della società toscana. Come infatti rivela parallelamente il The Sun, della cifra totale, circa il 30% verrà invece girato all’Arsenal, ex club di appartenenza da cui è Bennacer è arrivato. Nel corso dell’operazione, i Gunners hanno infatti strappato due opzioni: una per il riacquisto del giocatore – non più esercitata – e sia un’altra riguardante appunto l’incasso di una futura rivendita.

Bennacer al Milan: guadagneranno anche i Gunners

Un piccolo e indiretto assist di Ivan Gazidis alla sua vecchia società, alla ricerca di ulteriori fondi per rinforzare efficacemente la rosa in questa sessione estiva. 4.5 milioni di sterline: questa, all’incirca, la cifra che verrà incassata dalla società londinese.

Un grande affare per i londinesi considerando che il giocatore, approdato a Londra nel 2015, ha di fatto realizzato una sola presenza sotto la guida di Arsene Wenger, tra l’altro in un amarissimo 3-0 incassato in Coppa di Lega contro lo Sheffield Wednesday. Da lì mai più nessuna chance: prestito in Francia e poi l’approdo in Serie A.

Milan, rilancio per Veretout: sorpasso a Roma e Napoli

