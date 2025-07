Colpaccio dalla Juve al Milan, c’è l’annuncio: “Capolavoro di Tare”

Il Milan, dopo l’ingaggio di Ricci ed in attesa dello sbarco di Modric, ha puntato un giocatore della Juventus. L’annuncio manda in estasi i tifosi.

Non vuole fermarsi Igli Tare. Il neo direttore sportivo del Milan, dopo aver ingaggiato dal Torino Samuele Ricci in cambio di 25 milioni complessivi ed in attesa dello sbarco in città di Luka Modric, sta continuando a guardarsi intorno alla ricerca dei prossimi colpi da concretizzare allo scopo di potenziare la rosa. Gli addii di Luka Jovic e di Tammy Abraham, in particolare, hanno creato una voragine nel reparto offensivo che andrà colmata attraverso l’acquisto di un nuovo centravanti.

Il manager albanese, in questi giorni, ha valutato diverse piste. Una di queste conduceva a Mateo Retegui ma, nelle scorse ore, è sfumata in maniera definitiva in seguito alla decisione del 26enne di trasferirsi all’Al Qadsiah. Vivo, inoltre, l’interesse nei confronti di Lorenzo Luca tuttavia il 24enne piace anche al Napoli che, rispetto ai rossoneri, dispone di un budget decisamente più sostanzioso. Ecco perché Tare, alla luce del quadro venutosi a creare, ha messo nel mirino un altro attaccante militante in Serie A in procinto di lasciare la sua attuale squadra.

Parliamo di Dusan Vlahovic della Juventus, estromesso dal progetto tecnico 25-26 a causa delle complicazioni emerse in fase di rinnovo del contratto. Il 25enne serbo (il cui stipendio ammonta a 12 milioni) ha rispedito al mittente ogni proposta di rinnovo rendendo di fatto inevitabile il divorzio. Per lui si era fatto avanti il Fenerbahce senza riuscire, però, a strappare il decisivo “sì” dell’ex Fiorentina poco propenso a proseguire la carriera in Turchia. La Premier, in tal senso, rappresenta una meta ben più gradita ma, finora, dall’Inghilterra non sono giunte proposte concrete.

Mercato Milan, nel mirino un top della Juve: c’è l’annuncio

Il Newcastle, ad esempio, non è andato oltre a dei semplici sondaggi esplorativi. L’Arsenal, invece, si è defilato puntando forte su Viktor Gyokeres. La permanenza in Italia del classe 2000 è quindi possibile. Il Milan, su input di Massimiliano Allegri che gradirebbe tornare a lavorare insieme a Vlahovic, si è iscritto alla corsa avviando una serie di contatti informali. Il colpo, seppur complesso, risulta fattibile: il costo del cartellino è alla portata (25 milioni) mentre il giocatore ha dato il proprio via libera al trasferimento.

Resta da sciogliere il nodo relativo all’ingaggio. Su ‘X’, intanto, il giornalista Graziano Carugo Campi ha commentato il possibile passaggio del centravanti in rossonero: “Vlahovic al Milan, con buonuscita pagata dalla Juventus, sarebbe un capolavoro di Tare”.