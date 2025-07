Colpo Tomiyasu a zero in Serie A, c’è una condizione

Svincolatosi dal contratto che lo legava all’Arsenal, Takehiro Tomiyasu è concentrato sul pieno recupero fisico prima di scegliere una squadra dove proseguire la sua carriera.

Ben conosciuto in Serie A per le due ottime stagioni vissute con la maglia del Bologna, il difensore giapponese potrebbe far ritorno nel nostro campionato, seppur non vedendo il campo fino all’inizio del prossimo anno.

Le due annate giocate con la maglia dei rossoblu gli hanno aperto le porte della Premier League, facendosi apprezzare all’Arsenal prima di dover fare i conti con i numerosi infortuni che ne stanno bloccando la carriera. L’ultima operazione ha portato il calciatore giapponese ed il club inglese a dirsi addio andando a rescindere il contratto. La priorità per il difensore è quella di rimettersi in sesto prima di tornare a giocare ma c’è già chi sta drizzando le antenne fiutando la possibilità di un colpo a costo zero.

Tomiyasu torna in Serie A, affare a parametro zero in vista

A pensare al difensore giapponese è proprio il Bologna. Il club rossoblu ha un ottimo ricordo del difensore nipponico e sarebbe pronto a dargli una nuova chance in ottica futura. Il giocatore potrebbe firmare con gli emiliani già ora ma non vedrebbe il campo di gioco prima del 2026 dovendo recuperare dall’ultima operazione al ginocchio.

Al momento si tratta solamente di un’idea per quello che riguarda il Bologna con il club rossoblu che sa però che il tempismo in queste occasioni è determinante. Più ci si avvicinerà al recupero pieno del calciatore più saranno le squadre disposte a mettere sul piatto un contratto al difensore classe 1998 che può agire sia da centrale che da terzino destro.

Il Bologna è alla ricerca di difensori che possano dare solidità al reparto arretrato a disposizione di Vincenzo Italiano con il club che è ad un passo dal perdere Sam Beukema, pronto a passare al Napoli. Difficile anche il discorso relativo a Jhon Lucumì, giunto ad un anno dalla scadenza e anche lui nel mirino di diverse big, sia italiane che spagnole e inglesi.

Il difensore fu cercato in passato anche dal Milan che lo trattò per volere di Paolo Maldini, andando vicino al suo acquisto. Tomiyasu scelse poi l’Arsenal per proseguire la sua carriera con la squadra inglese che pagò il suo cartellino una somma intorno ai 20 milioni di euro più 3 di bonus.