Suso verso la permanenza ‘forzata’ al Milan. Nonostante le visite dell’agente in sede, non ci sono offerte per lo spagnolo. E la sua conferma porterebbe a un’altra cessione.

Suso va dritto verso la permanenza al Milan, ma più per circostanza che per scelta. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, nonostante le ripetute visite in sede del suo agente, a oggi non ci sono offerte per il 25enne spagnolo.

Nessuno è intenzionato a pagare i 38 milioni della clausola rescissoria. Una cifra alta, che darebbe la svolta ai conti rossoneri per l’esercizio 2019/20. Anche perché si tratterebbe di una maxi e piena plusvalenza, essendo arrivato praticamente a parametro zero nel 2015.

Milan, avviato l’esperimento per Suso

“Suso è un calciatore di qualità, mi piace. Ha dribbling e soluzioni offensive. Non mi fossilizzerò sul modulo ma sulle caratteristiche dei calciatori. Suso lo valuterò per farlo rendere nella posizione migliore”: sono state queste le parole di Marco Giampaolo nella conferenza stampa di presentazione.

Nel frattempo – riferisce il CorSport – nei primi giorni di preparazione il tecnico lo sta già utilizzando come trequartista o come seconda punta. Nonostante i risultati non ottimali dai suoi predecessori, il tecnico resta convinto di poterlo sfruttare al meglio in questo nuovo ciclo milanista.

Calciomercato Milan, Suso ‘collegato’ a Donnarumma

Considerando poi che Lucas Paquetá, il vero trequartista del nuovo Diavolo, rientrerà solo il 30 luglio, la prima amichevole dell’estate sarà l’occasione giusta per capire come procede l’esperimento.

Ma tutto dipenderà sempre dagli sviluppi di mercato. Perché se dovesse arrivare un’offerta interessante – nonostante tutti i test del caso – per il talento di Cadice potrebbe esserci la cessione inevitabile. Anche perché il suo addio – sottolinea il quotidiano – spingerebbe alla permanenza di Gianluigi Donnarumma, non essendoci, forse, più bisogno di un’altra pesante cessione.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it