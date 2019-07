Calciomercato Milan: Matija Nastasic ancora nel mirino dei rossoneri per rinforzare la difesa. Dopo le trattative non concluse secondo aspettative con Kabak e Pezzella, si punta il centrale serbo in prestito.

Il Milan continua a cercare un difensore centrale, dopo aver sondato diversi profili senza riuscire ad acquistarne nessuno sin qui. Non sembra la priorità assoluta, ma va necessariamente completato il quarto tassello.

Il problema è che ci sono dubbi e perplessità sul ruolo da affidargli, nel senso che oltre all’intoccabile capitan Alessio Romagnoli, ci sono sia Mateo Musacchio (che ha quasi sempre giocato titolare ultimamente con risultati altalenanti) e Mattia Caldara il quale dovrebbe essere il titolare ma è infortunato e recupererà al 100% solo a stagione in corso.

Difesa Milan: Nastasic è l’obiettivo



Dunque serve un centrale: ma per fare il titolatissimo e dunque mettere da parte Musacchio e potenzialmente anche Caldara? Nel caso invece si voglia affidare un ruolo di riserva al futuro nuovo acquisto, bisognerà contenere i costi dunque cercare l’affare: un difensore esperto, con tante partite alle spalle anche a livello internazionale, ma ad una cifra abbordabile.

I colleghi di Sportmediaset riferiscono novità su Nastasic: “Dopo il no su Pezzella, infine, per la difesa il nome caldissimo è quello dell’ex Fiorentina e Manchester City, Matija Nastasic, ora allo Schalke. Il 26enne serbo, chiuso dal turco Kabak (che piaceva proprio ai rossoneri), potrebbe arrivare a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto”.

Anche questa mattina sul Corriere dello Sport in edicola, si parlava del fatto che il Milan avesse scelto Nastasic per chiudere il quarto tassello della difesa. Addirittura si è parlato di uno scambio alla pari con lo Schalke 04: Nastasic in rossonero e Ricardo Rodriguez in biancoblu. Il valore dei due giocatori sul mercato è simile e dunque non è da escludere che l’ipotesi di uno scambio Nastasic-Rodriguez sia fattibile. Si attendono novità in tal senso nelle prossime ore/giorni.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

