Stasera l’Algeria di Ismael Bennacer, giocherà la semifinale di Coppa d’Africa contro la Nigeria. Ecco dove vederla in TV.

Il Milan nei giorni scorso ha raggiunto l’accordo con Ismael Bennacer a livello economico, dopo qualche attrito relativo alla proposta di stipendio offertagli dai rossoneri e all’inizio rifiutata.

Stasera un super impegno, probabilmente la sfida più importante nella sua giovane carriera. Anche se stanchi dopo aver battuto una nazionale di alto livello come la Costa d’Avorio di Kessie soltanto ai rigori, l’Algeria (classifica FIFA: n.68) deve ora battere un’altra nazionale classificata più in alto di lei (la Nigeria, n.45) per raggiungere la sua prima finale dell’Africa Cup of Nations (AFCON) dopo che batté la stessa nazionale per 1-0 nel lontano 1990.

Coppa d’Africa, semifinale Algeria-Nigeria: dove vederla in TV

Tra i giocatori dell’Algeria da tener d’occhio, c’è Adam Ounas ed il sicario della Nigeria Odion Ighalo, con entrambi che al Golden Boot con tre gol ciascuno. Entrambi questi giocatori hanno segnato nel secondo tempo dell’ottavo di finale.

Ismael Bennacer invece è stato eletto miglior giocatore della fase a gironi del torneo, e anche stasera proverà a dare il suo apporto decisivo da centrocampista davanti la difesa.

Algeria-Nigeria inizierà alle ore 21, e il match sarà visibile in esclusiva sui canali DAZN. In streaming su tutte le piattaforme disponibili: smartphone (android e iOS), PC, MAC, Playstation 4 e XboxOne.

La vincente tra Algeria e Nigeria sfiderà in finale la vicente di Senegal-Tunisia, iniziata alle ore 18:00. Al termine della Coppa d’Africa, ricordiamo che Bennacer tornerà in Italia per firmare con il Milan e svolgere le consuete visite mediche. Tutto questo prima di un periodo di vacanze estive assolutamente meritate visto che Bennacer non si è praticamente mai fermato sin dalla fine della stagione di Serie A con la maglia dell’Empoli.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it