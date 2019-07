Calciomercato Milan: dichiarazioni rilasciate da Everton Soares sul suo futuro. Ha rivelato di aver ricevuto un’offerta importante da un club.

Per diversi mesi il Milan gestito nella parte sportiva da Leonardo, ha provato a portare Everton Soares in Italia, talentuoso esterno d’attacco di proprietà del Gremio.

“Il Milan è un grande club, sicuramente è tra i migliori d’Europa“, ha detto il giocatore qualche giorno fa. L’addio di Leonardo però ha complicato la situazione e ad oggi appare molto difficile un futuro in rossonero. Ma oggi il talento brasiliano ha rilasciato nuove dichiarazioni, lasciando trasparire che c’è un’offerta per lui da un club importante, probabilmente europeo. Non ha rivelato il nome, dunque tutto è possibile. Se sia il Milan o meno, non è chiaro, anche se appare molto difficile tale trattativa.

Everton Soares: l’intervista sul futuro

Brevi ma importanti dichiarazioni quelle di Everton, riportate dai colleghi di Gianlucadimarzio.com: “In questo momento ho un’offerta sul piatto, ma non posso dire il nome del club di cui si tratta. Così come non posso promettere che giovedì sarò ancora qui per giocare contro il Bahia. Vedremo”.

Il suo addio al Gremio è praticamente prossimo. Vedremo dove andrà. Il Milan lo ha seguito a lungo, ma pensare che possa essere dei rossoneri l’offerta è alquanto difficile. Soprattutto perché Everton dà il meglio di sé da esterno d’attacco in un 4-3-3, modulo che con Marco Giampaolo dovrebbe avere meno spazio.

Everton potrebbe anche adattarsi da seconda punta nel 4-3-1-2, ma a quel punto potrebbe essere un rischio fare un investimento economico così grande. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 40 milioni, se non di più: proprio il Manchester City aveva avanzato un’offerta a queste cifre, con l’inserimento di bonus. Nelle prossime ore/giorni, certamente ne sapremo di più riguardo al futuro di Everton.

