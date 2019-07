Il Milan torna a pensare a De Paul, gioiello dell’Udinese appetito anche dalla Fiorentina. L’Udinese fissa il prezzo e attende offerte adesso.

Il Milan continua a cercare rinforzi per il centrocampo, un reparto che necessita di altri innesti dopo quello già ufficiale di Rade Krunic e quello quasi definito di Ismael Bennacer.

Oggi Sportmediaset rivela che è tornato di moda il nome di Rodrigo de Paul, 25enne argentino che milita nell’Udinese. Un giocatore in grado di agire sia da mezzala che da trequartista. La sua partenza da Udine è scontata da mesi, visto che il calciatore vuole mettersi alla prova in una squadra più importante. Tuttavia, non sono ancora arrivate le giuste offerte e pertanto sono maturate le condizioni per un trasferimento.

Calciomercato Milan, tentativo per De Paul dell’Udinese?

Nei mesi scorsi anche Inter e Napoli avevano fatto dei sondaggi, però adesso sono concentrate su altre piste. Mentre la Fiorentina attende di cedere Jordan Veretout, obiettivo proprio del Milan, prima di pensare ad un eventuale assalto. Oggi la dirigenza viola avrà un nuovo contatto diretto con la Roma, altra pretendente del francese, per cercare di chiudere un accordo. Il Diavolo, comunque, rimane in corsa per Veretout e conta ancora di assicurarselo.

L’Udinese aveva fissato in 35 milioni di euro il prezzo di De Paul, ma esso può scendere a 30 visto che non vi sono i presupposti per un’asta come invece immaginava la società friulana. Possibile anche l’inserimento di almeno una contropartita tecnica dell’eventuale operazione. Adesso il calciatore è in vacanza, dopo aver disputato la Copa America 2019 con l’Argentina. Il suo desiderio è di trasferirsi in una piazza più importante di Udine. Possibile che entro la fine della sessione estiva del calciomercato venga accontentato.

Redazione MilanLive.it

