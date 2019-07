Seri da giorni viene accostato al Milan come opzione per il centrocampo. L’agente commenta le voci e svela il prezzo fissato dal Fulham.

Anche Jean Michael Seri tra i profili presi in considerazione dal Milan per rinforzare il centrocampo. Il classe 1991 ivoriano lascerà il Fulham, retrocesso nell’ultima stagione di Premier League.

Oggi i colleghi di calciomercato.com hanno intervistato Franklin Mala, agente del giocatore, per chiedergli dei recenti rumors che associano il suo assistito al club rossonero. Queste le sue parole: «Sappiamo che si sta parlando molto di Milan per Seri. In questo momento posso solo dire che vedremo se ci saranno degli sviluppi, siamo in attesa. Prenderemo in considerazione l’opportunità. Prezzo? 22 milioni di pound (24,5 milioni di euro)».

Il procuratore di Seri non si sbilancia troppo, non ha rivelato contatti concreti col Milan per una trattativa eventuale. Comunque la destinazione rossonera è gradita, dunque si attendono sviluppi prossimamente semmai Paolo Maldini si dovesse fare avanti. La valutazione del giocatore si aggira sui 24,5 milioni di euro. Il Fulham un anno fa ne aveva spesi 30 per acquistarlo dal Nizza. Adesso il prezzo è sceso e ci sono diverse società che pensano all’ivoriano per rinforzare il proprio centrocampo.

Il nome di Seri è stato accostato al Milan come alternativa a Jordan Veretout, prima scelta per la mediana rossonera. La trattativa per il francese della Fiorentina è tuttora in corso, ma serve un rilancio per provare a chiudere un accordo. Di mezzo pure la concorrenza della Roma. L’offerta milanista è sui 18-20 milioni, bonus inclusi, ma non basta. La richiesta è di 22-23 milioni da parte della società viola. Nelle prossime ore possono esserci importanti aggiornamenti.

Redazione MilanLive.it

