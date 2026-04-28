Il campionato italiano volge al termine e per tutte le squadre è tempo di fare mercato per cercare di migliorare le rose a disposizione dei propri allenatori.

In casa Milan ci sono stati già i primi confronti tra Massimiliano Allegri e la dirigenza per capire dove andare a trovare i rinforzi necessari per la prossima stagione.

Uno dei reparti che andrà maggiormente ritoccato è quello della difesa con il tecnico livornese che, scegliendo la difesa a tre, si è trovato con un numero di centrali a disposizione molto ridotto considerato il fatto che, oltre al trio titolare formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic, c’è stato il solo De Winter come alternativa di livello, con il belga spesso utilizzato come titolare.

Oltre ai quattro sopracitati, il Milan ha in rosa il solo Odogu, con il giovane tedesco che sarà lasciato partire in prestito per andare a giocare con maggiore continuità in vista del prossimo campionato. Il primo colpo del Milan, stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Mario Gila con il difensore spagnolo pronto a lasciare la Lazio in vista della prossima stagione.

Il centrale della formazione di Sarri ha un contratto fino al giugno del 2027 con i capitolini e il Milan starebbe preparando un’offerta di poco superiore ai 20 milioni di euro per assicurarsi il cartellino del classe 2000, portato in Italia proprio da Igli Tare.