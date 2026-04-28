Il suo pupillo non gioca più, Allegri vuole portarlo al Milan

Sei punti in quattro partite e per il Milan ci sarà la matematica certezza di partecipare alla prossima Champions League, obiettivo minimo dichiarato dalla società all’inizio della stagione in corso.

Arrivare tra le prime quattro permetterebbe al Milan di mettere in cassa i soldi derivanti dagli introiti della UEFA e poter portare avanti un mercato di livello internazionale per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Proprio l’allenatore livornese, in questi giorni, si sta confrontando spesso con la società per cercare di capire quali possano essere i calciatori che potrebbero arrivare a Milanello per migliorare la rosa a sua disposizione.

Calciomercato Milan, Allegri pronto ad accogliere un suo pupillo in rossonero

Uno di questi sembra essere Federico Gatti, difensore centrale della Juventus che Massimiliano Allegri ha avuto a disposizione durante la sua ultima avventura alla guida della formazione bianconera.

Il centrale classe 1998 è un pallino del tecnico che aveva provato a portarlo al Milan già durante la scorsa sessione di mercato invernale senza riuscirci. Il difensore sta facendo fatica a trovare spazio agli ordini di Luciano Spalletti e la Juventus potrebbe dare l’ok alla sua partenza.

Dal canto suo Federico Gatti si è detto sempre molto legato alla Juventus e non appare intenzionato a salutare la formazione bianconera. La chiamata di Massimiliano Allegri, però, potrebbe cambiare le carte in tavola con il centrale della nazionale italiana che potrebbe trovare un ruolo da protagonista all’interno della formazione rossonera.