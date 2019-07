Stamattina si è giocata la prima amichevole estiva per il Milan, che a Milanello ha sfidato il Novara. La partita è terminata con il risultato di 1-1.

I gol tutti nella ripresa, con la squadra militante in Serie C che si era portata in vantaggio con Matteo Stoppa. I rossoneri di Marco Giampaolo hanno poi trovato il pareggio grazie a una conclusione dalla distanza del neo-acquisto Theo Hernandez, che oggi sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa.

Giampaolo in questo test amichevole ha schierato la sua formazione col modulo 4-3-1-2. Questo lo schieramento del primo tempo: G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Biglia, Brescianini; Suso; Castillejo, Piatek. Nel secondo tempo ha fatto alcuni cambiamenti e l’undici in campo è stato il seguente: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Gabbia, Theo Hernandez; Calhanoglu, Biglia, Borini: Suso; Castillejo, Piatek.

Domani il Milan partirà per gli Stati Uniti, dove sfiderà Bayern Monaco e Benfica nella International Champions Cup 2019. Il terzo match di questo prestigioso torneo estivo si giocherà a Cardiff (Galles) contro il Manchester United. Sfide importanti per la squadra rossonera, che andrà necessariamente rinforzata nel frattempo. La società è al lavoro per quanto riguarda il calciomercato in entrata e in uscita. Si attendono novità presto.

