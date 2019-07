Il Livorno, che milita in Serie B, insiste per avere in prestito il classe 2000 del Milan Plizzari, portiere della Nazionale Under-20

Ottime le figure e le prestazioni compiute da Alessandro Plizzari, giovanissimo portiere classe 2000 di scuola Milan e titolare negli ultimi Mondiali Under 20.

Il portiere appena diciannovenne è considerato uno dei numeri 1 italiani più talentuosi e di maggior prospettiva. Il problema è che nel Milan attuale appare difficile per Plizzari, visto che nella rosa sono già presenti dei portieri di primo piano come il titolarissimo Gianluigi Donnarumma e la sua ‘chioccia’ Pepe Reina. A meno che non cambino alcune cose a livello di calciomercato, il Milan punterà su di loro anche per la prossima stagione.

Ecco allora la possibilità che Plizzari, dopo un’ultima annata da quarto portiere rossonero, vada a giocare altrove per maturare una nuova esperienza. Il classe 2000 è stato richiesto dal Livorno: arrivano conferme secondo Tuttosport sull’interesse concreto del club toscano per il portiere di scuola rossonera. Si ipotizza una proposta di prestito secco (o al massimo con diritto di riscatto e controriscatto).

Di certo restare a Milanello senza poter giocare non farebbe bene a un talento come Plizzari, che dunque potrebbe essere spinto ad accettare un incarico da titolare lontano dalla sua ‘casa’ calcistica.

