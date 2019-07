La Tim Cup 2019-2020 partirà a breve: ecco i risultati del sorteggio e il tabellone completo

Oggi è andato in scena il sorteggio per il nuovo tabellone della Coppa Italia 2019-2020, la seconda competizione nazionale del calcio italiano.

Il Milan, come accade quasi di consueto, entrerà in scena soltanto dagli ottavi di finale, essendosi classificata nella scorsa stagione tra le prime otto della classifica di Serie A.

I rossoneri, secondo il sorteggio odierno, potrebbero esordire in coppa sfidando una tra Lecce e Spal, ma non sono escluse infatti sorprese: sia la neopromossa salentina che la formazione ferrarese dovranno prima passare il quarto turno della competizione superando rispettivamente una tra Pordenone, FeralpiSalò e Adriese e una tra Salernitana, Catanzaro e Casertana.

Inoltre ai quarti di finale non è da escludere un eventuale confronto tra Milan e Torino. In semifinale i rossoneri potrebbero invece incrociare una tra Roma e Juventus ed in finale occhio ad un ipotetico derby con l’Inter o una sfida tutta da vivere con il Napoli.

