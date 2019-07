Rafael Leao è un obiettivo del Milan per l’attacco. Il patron del Lille conferma che il talento portoghese verrà ceduto e piace molto in Italia.

Negli ultimissimi giorni è emerso il forte interesse del Milan per Rafael Leao, attaccante di 20 anni in forza al Lille. Un talento che nell’ultima stagione ha fatto un salto di qualità e che sembra pronto per una grande piazza.

Il club rossonero è alla ricerca di rinforzi anche in attacco e un profilo come quello del portoghese piace. Infatti, Rafael Leao è uno in grado di giocare sia da prima che da seconda punta. E’ uno veloce e con grandi margini di miglioramento, nell’ultima Ligue 1 ha realizzato 8 gol in 24 partite. A Marco Giampaolo farebbe certamente comodo.

Lille, Gerard Lopez conferma la cessione di Rafael Leao. Il Milan è in corsa

Gerard Lopez, patron del Lille, ai microfoni di Tuttosport ha confermato la cessione del calciatore per questa sessione estiva del calciomercato. Ecco le sue parole: «Volevamo tenerlo ancora, però abbiamo deciso di lasciarlo andare perché sono arrivate per lui ancora più richieste che per Pepé. Ci sono addirittura 8 squadre, di cui 4 italiane».

Il talento cresciuto nello Sporting Lisbona non piace solamente al Milan, ovviamente. Sulle sue tracce ci sono anche Napoli, Inter e Roma in Italia. Ci sono pure richieste dall’estero per lui. Il cartellino viene valutato da Lille circa 35 milioni di euro, non pochi. Da capire nelle prossime ore se il club rossonero vorrà concretamente lanciare l’assalto a Rafael Leao.

Da ricordare che il Lille ha un forte legame con Elliott Management Corporation, fondo proprietario del Milan. Infatti, l’hedge fund della famiglia Singer tramite un prestito aveva salvato il club francese. E attualmente il patron Gerard Lopez è debitore nei confronti di Elliott.

