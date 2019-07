Milan in pole position per Rafael Leão: lo assicura Tuttosport oggi in edicola. Secondo il quotidiano, il Diavolo sarebbe davvero vicino al talento classe 99 del Lille

Rivoluzione in attacco. Nonostante l’imprevisto creatosi con André Silva e il Monaco, la parola d’ordine in casa Milan non cambia. Il piano piuttosto continua: rivoltare l’intero fronte offensivo, Krysztof Piatek a parte, chiaramente, e far spazio a due innesti importanti. E se il primo è Angel Correa dell’Atlético Madrid, l’altro è invece riconducibile a Rafael Leão del Lille.

Come infatti svela Tuttosport oggi in edicola, alla fine potrebbe essere proprio il Diavolo a spuntarla per il talento portoghese classe 99 seguito anche da Roma, Juvenus, Inter e Napoli.

Milan in pole per Rafael Leão: affare da 35 milioni

Il Milan – assicura il quotidiano – è infatti davanti a tutti nella corsa per il giocatore lusatano, con un potenziale affare da 35 milioni di euro totali. L’idea di Paolo Maldini e Zvonimir Boban è dare nelle sapienti mani di Marco Giampaolo un diamante che potrebbe esplodere, un profilo che ha spesso giocatore da prima punta nel 4-2-3-1 ma che potrebbe serenamente far coppia con Piatek nel 4-3-1-2.

A giocare a favore del Milan, inoltre, oltre alla presenza di Jorge Mendes come agente del giocatore, è anche il fatto che il Lille sia praticamente controllato dal fondo Elliott Management Corporation, in quanto lo scorso marzo ha salvato il club francese con un prestito di 117 milioni.

Cessioni Milan: le ultime su André Silva, Cutrone e Suso

Così il piano milanista, con Correa trequartista dietro le due punte Piatek e Leão, può attuarsi davvero. Ma per completarlo serviranno chiaramente delle cessioni importanti, ripartendo proprio da Silva. Tramontata la chance nel Principato, per il portoghese ora potrebbe esserci il Wolverhampton, ma si registrano anche gli interessi di Southampton e Marsiglia. E mentre Patrick Cutrone anche è nel mirino dei Wolves, la Roma invece non molla Suso e propone un nuovo scambio.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it