Milan-Roma, prosegue la trattativa per Suso. Dopo Patrik Schick e Patrik Schick, il club capitolino propone una nuova contropartita tecnica: Federico Fazio. Ecco la reazione rossonera

Cedere Suso, incassare una cifra importante e al contempo prendere anche il difensore che manca. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è questo l’ultimissimo scenario che giunge dalla trattativa Milan-Roma per il fantasista spagnolo.

Nel pieno delle trattative per il passaggio dell’ex Liverpool in giallorosso, la società capitolina ha infatti proposto una nuova contropartita tecnica nell’affare: Federico Fazio.

Milan-Roma, si avvicina la soluzione per Suso?

Un affare che farebbe tutti felici: Elliott Management Corporation che incasserebbe, il Milan che risolverebbe l’emergenza difensiva e Paulo Fonseca che avrebbe il rinforzo offensivo in attesa di Gonzalo Higuain.

I pezzi del puzzle potrebbero incastrarsi anche sul piano economico, perché una tale operazione potrebbe essere un punto d’incontro giusto tra l’apertura di sconto da Via Aldo Rossi e la poca disponibilità di James Pallotta di spingersi a cifra particolarmente elevate per Suso.

Milan, c’è l’apertura a profili di esperienza

Occhio a questa situazione quindi. Anche perché a casa Milan – sottolinea il quotidiano – continuano a ripetere che il mercato non sarà fatto di soli giovani, ma che arriverà anche qualche innesto di esperienza per aumentare il tasso di personalità di una squadra che deve assolutamente tornare in Europa.

Come ha poi confermato il match con il Bayern Monaco, un difensore serve e anche con la massima urgenza. Con gli acciacchi di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, e con Mattia Caldara rimasto a Milanello per la riabilitazione, Giampaolo è stato infatti costretto a schierare l’inedita coppia composta da Mattia Gabbia e Ivan Strinic.

Il tutto mentre nel frattempo non si sblocca la pista per Merih Demiral. Anzi: per la Juventus il 21enne turco è ormai incedibile. Piuttosto – riferisce la Gazzetta – chi è in uscita è Daniele Rugani, rientrato nei discorsi tra le due società.

Milan, proseguono i contatti per Correa: le ultime

Redazione MilanLive.it

