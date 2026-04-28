Modric ko, Allegri ha già deciso come sostituire il croato

Massimiliano Allegri è già al lavoro per pensare al suo Milan senza Luka Modric in queste ultime quattro giornate di campionato, decisive per i rossoneri per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.

Il classe 1985 si è infortunato durante la partita tra Milan e Juventus con il centrocampista che proverà a recuperare in tempo per i prossimi mondiali, restando fuori in questo finale di campionato, sostenendo i compagni verso la rincorsa ad un posto tra le prime quattro.

Massimiliano Allegri, dal canto suo, è al lavoro per cercare di capire come impostare la formazione senza uno dei punti di forza di questo Milan in questa stagione. Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di vedere davanti la difesa Ardon Jashari, centrocampista svizzero che ha trovato poco spazio in questa stagione e che ha rappresentato un grande investimento per il Milan durante la scorsa estate.

Non è da escludere che, almeno in un’occasione, non possa essere dato spazio anche a Samuele Ricci, centrocampista utilizzato con continuità da Allegri in questa stagione, ma poche volte dal primo minuto.