Sinner numero uno in classifica, Jannik in testa fino a questa data

L’infortunio di Carlos Alcaraz ha spianato la strada a Jannik Sinner per quello che riguarda la classifica ATP con il tennista altoatesino che è certo di restare in cima alla graduatoria ancora a lungo.
Fino al torneo di Wimbledon, anche nel caso in cui il tennista azzurro non dovesse più conseguire vittorie da qui in avanti, Jannik Sinner resterebbe numero 1 in classifica ATP, potendo aumentare in maniera sensibile il suo vantaggio sullo spagnolo nel caso in cui dovessero giungere buoni risultati sia a Madrid che a Roma e a Parigi.
Se Sinner dovesse riuscire a portare a casa ottimi risultati nei tornei sulla terra rossa, potrebbe guardare con fiducia anche al resto dell’anno considerato il fatto che Alcaraz ha già terminato la sua avventura sulla terra rossa per quello che riguarda il 2026. L’appuntamento tra i due dovrebbe essere rimandato al prossimo torneo di Wimbledon, dove lo scorso anno Jannik Sinner ebbe la meglio in finale proprio sul classe 2002 iberico.