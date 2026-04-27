Riecco il fantasma di Hernandez: Estupinan e Bartesaghi bocciati, ecco il nuovo terzino

Conceicao ha fatto emergere tutti i limiti del Milan sulla fascia sinistra: il Diavolo è pronto a correre ai ripari

Dopo una grande giocata sulla trequarti, con cui si è liberato degli avversari, Rafa Leao ha servito alla perfezione il pallone in profondità, ma Davide Bartesaghi, chiamato a scattare e a ricevere la sfera, non si è fatto trovare pronto.

In quel momento tutti i tifosi del Milan hanno inevitabilmente fatto un unico pensiero: “Se ci fosse stato Theo Hernandez…”

Passaggio per il fantasma di Theo💔 pic.twitter.com/c66WRkj58U — that’s the tea (@tonaliana) April 26, 2026

Io spero vivamente che i geni in dirigenza abbiano l’intenzione di prendere un terzino sinistro forte perché l’anno prossimo se ti presenti con bartesaghi ed estupinan è da piangere — RE THEO PAOLO MALDINI (@Gendumaldini) April 26, 2026

ogni tanto leao si scorda che theo non c’è più e gliela passa lo stesso, ho pensato subito a lui appena ho visto questa azione💔 pic.twitter.com/weOhw0trQj — Nicolò (@NicoTD_) April 26, 2026

“Ho pensato subito a Theo Hernandez”, scrive Nicolò su X. Impossibile non farlo. Nel corso della stagione, il terzino francese è stato più volte rimpianto. Facendo un sunto di quanto vissuto dalla cessione del numero 19, va detto che l’investimento fatto su Estupinan è stato sbagliato.

Il sudamericano non si è dimostrato per nulla all’altezza, tanto da diventare ben presto una riserva. L’addio al termine della stagione appare inevitabile e il gol nel derby non può certo salvarlo. Anche ieri ha dimostrato tutti i suoi limiti.

Milan, Bartesaghi non può restare solo: arriva il pupillo di Allegri

Ma contro la Juventus è stata bocciata pure la prestazione di Davide Bartesaghi. Nell’ultimo periodo, il terzino italiano sta faticando parecchio. Ieri è andato in enorme difficoltà. Non stava bene e si è visto. E’ evidente che sul mercato bisognerà fare qualcosa di importante. Serve un calciatore che dia garanzie.

Il Milan si sta muovendo per acquistare un centravanti di spessore, un difensore centrale di esperienza e un grande centrocampista. Si ripartirà da qui, ma il Diavolo vuole rafforzarsi anche sulle corsie esterne. Il primo nome sulla lista è quello di Cambiaso, che può giocare su entrambe le fasce. Con uno scambio l’affare può decollare.

Piace tanto a Massimiliano Allegri, ma è pronta l’alternativa, Parisi della Fiorentina. Bartesaghi sarà chiaramente confermato, ma non può avere sulle spalle tutte le responsabilità.