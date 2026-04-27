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Riecco il fantasma di Hernandez: Estupinan e Bartesaghi bocciati, ecco il nuovo terzino

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Conceicao ha fatto emergere tutti i limiti del Milan sulla fascia sinistra: il Diavolo è pronto a correre ai ripari

Estupinan contro la Fiorentina
Riecco il fantasma di Hernandez: Estupinan e Bartesaghi bocciati, ecco il nuovo terzino (Ansa) – MilanLive.it

Dopo una grande giocata sulla trequarti, con cui si è liberato degli avversari, Rafa Leao ha servito alla perfezione il pallone in profondità, ma Davide Bartesaghi, chiamato a scattare e a ricevere la sfera, non si è fatto trovare pronto.

In quel momento tutti i tifosi del Milan hanno inevitabilmente fatto un unico pensiero: “Se ci fosse stato Theo Hernandez…”

“Ho pensato subito a Theo Hernandez”, scrive Nicolò su X. Impossibile non farlo. Nel corso della stagione, il terzino francese è stato più volte rimpianto. Facendo un sunto di quanto vissuto dalla cessione del numero 19, va detto che l’investimento fatto su Estupinan è stato sbagliato. 

Il sudamericano non si è dimostrato per nulla all’altezza, tanto da diventare ben presto una riserva. L’addio al termine della stagione appare inevitabile e il gol nel derby non può certo salvarlo. Anche ieri ha dimostrato tutti i suoi limiti. 

Milan, Bartesaghi non può restare solo: arriva il pupillo di Allegri

Ma contro la Juventus è stata bocciata pure la prestazione di Davide Bartesaghi. Nell’ultimo periodo, il terzino italiano sta faticando parecchio. Ieri è andato in enorme difficoltà. Non stava bene e si è visto. E’ evidente che sul mercato bisognerà fare qualcosa di importante. Serve un calciatore che dia garanzie.

Allegri incita la squadra
Milan, Bartesaghi non può restare solo: arriva il pupillo di Allegri (Ansa) – MilanLive.it

Il Milan si sta muovendo per acquistare un centravanti di spessore, un difensore centrale di esperienza e un grande centrocampista. Si ripartirà da qui, ma il Diavolo vuole rafforzarsi anche sulle corsie esterne. Il primo nome sulla lista è quello di Cambiaso, che può giocare su entrambe le fasce. Con uno scambio l’affare può decollare.

Piace tanto a Massimiliano Allegri, ma è pronta l’alternativa, Parisi della Fiorentina. Bartesaghi sarà chiaramente confermato, ma non può avere sulle spalle tutte le responsabilità.