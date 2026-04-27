Mila, Leao vittima della narrazione: è il migliore (Allegri lo sa), ma arrivano i fischi

Anche nel match contro la Juventus c’è chi ha contestato il portoghese. A San Siro, però, qualcuno ha applaudito

Rafa Leao non metterà mai tutti d’accordo. Nemmeno quando segna o realizza un assist pregevole riesce ad essere apprezzato da ogni suo tifoso. Figuriamoci cosa può accadere quando una partita termina sullo zero a zero, come quella contro la Juventus.

Al numero dieci non è così bastato offrire una prestazione di buon livello per non ricevere i fischi dei suoi fan. Ieri, durante il cambio, chi era in tribuna li ha sentiti. Ma va detto che buona parte di San Siro ha giustamente deciso di applaudire la prestazione del portoghese.

Milan, Allegri sta con Leao

Motivare quei fischi dunque è complicato. Anche per Massimiliano Allegri la prova offerta da Leao è stata positiva: “Sono un estimatore di Rafa. Oggi ha fatto bene, come prestazione è stata una delle migliori. E’ chiaro che uno come lui deve decidere le partite”, ha affermato a DAZN.

Mi raccomando, continuate a dire curpa du Leao. Terza palla gol clamorosa creata oggi e terza palla gol non sfruttata — Lord Jack (@_LordJack) April 26, 2026

Guardate Nkunku, Fullkrug, Gimenez e il Pulisic recente e capite perché Leao ha giocato tutto l’anno sulla pubalgia — that’s the tea (@tonaliana) April 26, 2026

Su ieri sera: e’ vero ci sono stati fischi (ingrati) per Leao, ma quando è passato sotto la curva e’ stato lungamente applaudito da tutti. #MilanJuve — Conte Fiele (@contefiele) April 27, 2026

Ma in che senso applausi per Pulisic ma fischi per Leao? Ahahahah

Non segna da 16 partite e viene pure applaudito poi vi meravigliate se ci chiamano macachi — Anto19 D.Law Saltato (@anto19_riserva) April 26, 2026

Un pareggio scontato che alla fine fa salire di un punto entrambe però dico questo , sono stanca dei fischi a Leao che almeno qualcosa prova a farla , invece tutti muti quando esce Pulisic .. San Siro è da studiare giuro … — Figlia del Milan ♥️🖤 Cinema Lover 🎞️Sinnerista🧡 (@SUNSHINEYEOL92) April 26, 2026

Il popolo sui sociale, stavolta, decide di stare dalla parte di Leao, che anche ieri ha dimostrato di essere il migliore degli attaccanti. Sono i numeri a dirlo, oltre che la prestazione di ieri sera contro la Juve, dove Pulisic, Nkunku e Fullkrug hanno deluso.

Ma da giorni (da sempre, in realtà), sotto la lente di ingrandimento è finito Rafa Leao. Una narrazione contro il portoghese, spesso ingiustificata, che inevitabilmente ha influenzato buona parte di San Siro.