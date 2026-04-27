Milan, attacco bocciato: l’agente del nuovo bomber ieri a San Siro

Le ultimissime notizie relative al calciomercato rossonero: il Diavolo accelera per mettere le mani sul centravanti

La qualificazione alla prossima Champions League è ormai ad un passo. Servono due vittorie per la matematica, ma in base ai risultati degli avversari al Diavolo potrebbe bastare qualche punto in meno. Ormai, dunque, è solo questione di tempo.

Il pareggio, a reti bianche contro la Juventus, ha annoiato i tifosi, ma Massimiliano Allegri, così come Luciano Spalletti, si è mostrato soddisfatto del risultato ottenuto. D’altronde le rivali sono state tenute a debita distanza: i bianconeri sono rimasti a tre punti; Como e Roma invece sono adesso a sei, ma in caso di arrivo a pari punti, avrebbe la meglio il Diavolo per via degli scontri diretti a favore.

Così si può pensare con serenità al calciomercato. Le voci su un possibile addio di Massimiliano Allegri sono state spazzate via: il tecnico ha fatto capire a gran voce di volere restare sulla panchina rossonera. Occorre chiaramente un mercato all’altezza della situazione per competere con le grandi in Serie A e giocare a testa alta in Champions League.

Calciomercato Milan, il bomber a tutti i costi: il punto della situazione

Inevitabilmente, il Milan dovrà mettere le mani su un centravanti. Occorre un bomber che possa fare la differenza e che segni gol pesanti.

Anche ieri, Massimiliano Allegri si è affidato alla coppia formata da Rafa Leao e Christian Pulisic, non proprio due prime punte e le difficoltà si sono viste. Zero gol, ancora una volta. Le alternative, però, sono riuscite a far peggio: Fullkrug andrà via, non può essere lui il numero nove del Diavolo e si proverà a cedere anche Christopher Nkunku, impalpabile anche ieri sera.

E’ inevitabile, dunque, affidarsi ad un nuovo centravanti. Ieri a San Siro, c’era Gerry Cardinale che ha potuto ammirare da vicino le difficoltà della squadra. Ma allo stadio non c’era solo il numero uno di RedBird. Come riporta stamani La Gazzetta dello Sport, era presente anche l’agente di Robert Lewandowski.

Il centravanti, che piace a Igli Tare ma è poco gradito a Giorgio Furlani, sarebbe il nome giusto. C’è però da fare i conti con la Juventus, che cerca un bomber come il Milan. In caso di acquisto del polacco, i bianconeri potrebbero lasciare andare Dusan Vlahovic. Il nuovo bomber, dunque, ieri poteva essere già a San Siro.