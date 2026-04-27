Il punto ottenuto in casa contro la Juventus ha portato il Milan ad avvicinarsi alla conquista di un posto nella prossima Champions League nonostante le vittorie di Como e Roma nell’ultimo turno di campionato.

A quattro giornate dal termine della Serie A in casa rossonera si iniziano a fare i conti su quanti punti manchino per la conquista di un posto tra le prime quattro del campionato.

Milan, mancano sei punti per la matematica qualificazione in Champions League

Attualmente Maignan e compagni si trovano con sei punti di vantaggio rispetto alla coppia formata da Como e Roma. Gli scontri diretti a favore del Milan contro i lariani e i giallorossi sono una discriminante importante in questo finale di campionato con i rossoneri che possono permettersi di ottenere il pass per la prossima Champions League andando a ottenere sei punti nelle restanti quattro giornate di campionato.

Impegnato contro Sassuolo in trasferta, Atalanta in casa, Genoa in trasferta e Cagliari in casa, il Milan tenterà di recuperare qualcosa anche sul Napoli nella rincorsa al secondo posto con gli uomini di Conte che, al momento, sono in vantaggio di due punti in classifica con gli scontri diretti tra le due squadre che sono in parità.