Pagelle Milan-Juve, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle di Milan-Juve, in campo questa sera per il match di Serie A. Il migliore e il peggiore in campo

Il migliore

Non è un periodo brillante per Alexis Saelemaekers, ma questa sera è tornato su ottimi livelli in entrambe le fasi. Ha rischiato di far gol con quella traversa, bravo anche in fase di ripiegamento.

Il peggiore

Si conferma un periodo poco positivo per Davide Bartesaghi, anche oggi il peggiore in campo come a Verona. Da sottolineare anche le ennesime difficoltà di Christian Pulisic.

I voti di Milan-Juve

MAIGNAN 6,5

TOMORI 6

GABBIA 6

PAVLOVIC 6,5

SAELEMAEKERS 6,5

FOFANA 6 (Dal 67′ RICCI 6)

MODRIC 7 (Dal 79′ JASHARI SV)

RABIOT 6,5

BARTESAGHI 5 (Dal 46′ ESTUPINAN 5,5)

PULISIC 5 (Dal 62′ FULLKRUG 5)

LEAO 5,5 (dal 79′ NKUNKU SV)