Sono diversi i calciatori che il Milan, tra la scorsa estate e lo scorso inverno, ha salutato in prestito per andare a giocare altrove con maggiore continuità nella speranza di valorizzare i cartellini in questione.

Una volta terminato il campionato il Milan farà il punto su quelli che sono i calciatori che hanno salutato Milanello a titolo temporaneo. Alcuni calciatori sono pronti a tornare in estate, mentre altri potrebbero essere riscattati dai club dove si sono trasferiti. Andiamo a vedere nel dettaglio le varie situazioni.

Milan in prestito, chi torna e chi sarà ceduto a titolo definitivo

YUNUS MUSAH – Il centrocampista statunitense è passato all’Atalanta durante la scorsa estate. Salvo poche apparizioni positive, la stagione dell’americano non è stata di certo da ricordare e appare difficile il suo riscatto per una somma attorno ai 25 milioni di euro. O ci sarà un forte sconto da parte del Milan oppure il classe 2002 tornerà in rossonero in estate.

SAMUEL CHUKWUEZE – Trasferitosi al Fulham in prestito con diritto di riscatto, il nigeriano ha vissuto un campionato ricco di alti e bassi, finendo anche nelle grazie dei tifosi del club inglese. Dopo i 3 milioni di euro versati nella scorsa estate nelle casse del Milan, il Fulham dovrebbe pagarne altri 24 ai rossoneri per trattenere il classe 1999. Possibile un incontro tra le parti per rivalutare il prezzo al ribasso.

FRANCESCO CAMARDA– L’infortunio di gennaio ha bloccato il processo di maturazione del ragazzo a Lecce con il classe 2008 che è appena tornato a disposizione di Di Francesco. Tornerà a Milanello in estate per poi valutare un nuovo trasferimento.

LORENZO COLOMBO – Manca solo la matematica certezza della salvezza del Genoa per assicurare i 10 milioni di euro alle casse del Milan con il centravanti che diventerà definitivamente un calciatore della formazione di Daniele De Rossi.

ISMAEL BENNACER – Passato in prestito alla Dinamo Zagabria durante la scorsa estate, i neo campioni di Croazia potrebbero trattenerlo per una somma attorno ai 10 milioni di euro, ma al momento appare una somma troppo alta per le casse della Dinamo. Per l’ex Empoli si profila un ritorno al Milan per salutare poi di nuovo in estate, questa volta a titolo definitivo.

ALVARO MORATA – Il Como ha un obbligo di riscatto sul cartellino del centravanti spagnolo che diventerà a tutti gli effetti un calciatore della formazione di Fabregas.

WARREN BONDO – Passato in prestito secco alla Cremonese in estate, tornerà al Milan per poi partire di nuovo. L’ex Monza non sembra rientrare nei piani del Milan.

ALPHADJO CISSE – Prelevato dal Verona in inverno, il trequartista ha subito un infortunio che lo ha fermato nell’ottima stagione che stava vivendo con la formazione del Catanzaro. Arriverà in estate a Milanello e sarà valutato per l’eventuale inserimento in prima squadra.

FILIPPO TERRACCIANO – In caso di salvezza della Cremonese sarà riscattato obbligatoriamente dai grigiorossi per una somma attorno ai 3,5 milioni di euro. In caso contrario tornerà al Milan con i rossoneri che cercheranno per lui una nuova sistemazione anche se la sua duttilità potrebbe tornare utile a Massimiliano Allegri.

KEVIN ZEROLI – Attualmente in prestito alla Juve Stabia, il centrocampista classe 2005 tornerà al Milan in estate con il suo futuro che potrebbe essere lontano dal Milan, questa volta a titolo definitivo.