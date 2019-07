Milan, proseguono i contatti per Angel Correa ma c’è una situazione di stallo. Ecco gli sviluppi dopo il mancato trasferimento di André Silva al Monaco

Milan e Angel Correa, piccoli rallentamenti in vista. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la trattativa con l’Atlético Madrid, ora più che mai, è diventata una partita a scacchi tra la dirigenza rossonera e i Colchoneros.

E a tal proposito Zvonimir Boban e Paolo Maldini si sono dati una regola ben precisa: andare avanti con calma, seguire una linea, ma senza farsi prendere dal panico. Così sfumato André Silva al Monaco, il Diavolo è comunque a lavoro per il 24enne argentino.

Milan, ottimismo per Correa

I colloqui – riferisce il quotidiano – proseguono e tutti sono certi che l’affare si farà, a patto che l’Atletico non intenda davvero incassare i 55 milioni sbandierati da qualche media spagnolo. Perché l’obiettivo del club milanista – il dogma – è non pagare follie e non cedere a certe logiche un po’ isteriche di questo calciomercato.

Nel frattempo Silva si allena a Milanello e attende novità. La pista francese sembra esserci complicata irrimediabilmente, ma nel frattempo resta sempre il Wolverhampton sullo sfondo. Club dove il suo agente Jorge Mendes anche è di casa, e che aveva messo gli occhi pure su un Patrick Cutrone restio.

Su Cutrone spunta il West Ham

L’attaccante di Como, però, ora è nel mirino anche di un’altra squadra della Premier League: il West Ham. L’interesse è concreto, così come lo è quello della Roma per Suso. E nonostante la volontà di Marco Giampaolo di puntare sullo spagnolo, alla fine si va comunque verso la cessione.

Il Milan ha infatti bisogno di fare cassa; se la logica del fairplay finanziario è ferrea, quella di Elliott Management Corporation anche di più. Per questo – conclude la rosea – l’affare Correa è rallentato, e per questo si cerca un difensore senza affanno. Calma ma non rassegnazione. E’ il momento di usare la testa e senza farsi prendere dalla fretta.

Piatek: “Non temo la 9. Giampaolo un maestro, Gattuso era esausto”

Redazione MilanLive.it

