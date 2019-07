Il Milan ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare la cessione in prestito di Ismet Sinani in prestito alla Sicula Leonzio, squadra di Serie C.

In attesa di mettere a segno cessioni ben più importanti, il Milan ha annunciato il trasferimento di Ismet Sinani in prestito alla Sicula Leonzio in Serie C.

Di seguito il comunicato ufficiale del club rossonero: «AC Milan comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, alla Società Sicula Leonzio le prestazioni sportive del calciatore Ismet Sinani».

L’attaccante 20enne di nazionalità kosovara ha giocato in prestito alla Juve Stabia nella scorsa stagione. Solo 7 presenze, senza gol, per il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Milan. Per Sinani l’esperienza alla Sicula Leonzio può essere una buona occasione per cercare di guadagnarsi spazio e mostrare le proprie qualità. Gli faccio il nostro in bocca al lupo.

