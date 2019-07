Calciomercato Milan: in qualche modo André Silva lascerà il club rossonero, Jorge Mendes è al lavoro per sistemare l’attaccante dopo il mancato passaggio al Monaco.

André Silva è ancora un giocatore del Milan e si continua a lavorare alla sua cessione. In realtà il centravanti portoghese avrebbe dovuto già essere altrove, ma dopo le visite mediche col Monaco l’operazione è saltata a sorpresa.

Il mancato trasferimento nel Principato ha impedito al club rossonero di mettere a segno una buona plusvalenza a bilancio. L’affare avrebbe permesso di ricavare circa 30 milioni di euro (bonus inclusi), tenendo conto che l’ex Porto è iscritto a bilancio per circa 21 milioni di valore residuo. E considerando pure il risparmio sull’ingaggio (3,7 milioni lordi annui), per il Milan si trattava di una transazione favorevole.

Calciomercato Milan, cessione André Silva: Jorge Mendes al lavoro

Il giornalista Fabrizio Romano di Sky Sport a calciomercato.com ha spiegato che Jorge Mendes ha promesso al Milan che proverà di tutto per piazzare André Silva. La pista Monaco difficilmente si riaprirà, il club monegasco in questo momento è freddo sulla possibilità di riprendere il dialogo. L’agente dell’attaccante portoghese sta lavorando per trovare una soluzione.

In questo momento è difficile dire dove potrebbe approdare André Silva. Si era parlato dell’ipotesi Marsiglia, ma il club francese sta per prendere Dario Benedetto dal Boca Juniors. Era emersa anche l’opzione Southampton, però al momento non risulta nulla di concreto. L’idea Wolverhampton è sfumata, visto che i Wolves stanno prendendo già Patrick Cutrone proprio dal Milan.

Il club rossonero spera, assieme a Jorge Mendes, di individuare una sistemazione adatta per André Silva. La sua cessione servirebbe per avere ulteriore margine di intervento nel calciomercato in entrata. Il Milan sta lavorando all’arrivo di Rafael Leao, altro assistito di Mendes, dal Lille e vorrebbe un altro attaccante. L’obiettivo è sempre Angel Correa, tuttavia manca l’intesa con l’Atletico Madrid sui bonus.

