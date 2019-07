La cessione di Cutrone al Wolverhampton è imminente. Intanto stamattina l’agente è a Casa Milan per discutere gli ultimi dettagli prima del trasferimento.

Si avvicina sempre di più il trasferimento di Patrick Cutrone al Wolverhampton. Il giocatore è già rientrato in Italia da alcuni giorni ed è pronto a partire per l’Inghilterra.

Stamattina nella sede Casa Milan presenti il padre dell’attaccante e l’agente Donato Orgnoni per gli ultimi dettagli. Come riportato dai colleghi di calciomercato.com, si tratta dei documenti da firmare per il definitivo via libera al passaggio di Cutrone al Wolverhampton. Il ragazzo dovrebbe volare in Inghilterra nelle prossime ore per iniziare l’iter che lo porterà ad effettuare le visite mediche e poi a firmare il nuovo contratto.

L’affare dovrebbe portare nelle casse del Milan circa 22-24 milioni di euro, bonus inclusi. Le cifre circolate inerenti questo trasferimento hanno fatto molto discutere, visto che i prezzi del calciomercato odierno sono spesso folli e per molti tifosi la società sta “svendendo” Patrick. In ogni caso, la strada pare ormai tracciata e Cutrone si appresta a diventare un nuovo giocatore dei Wolves. Approdare in un campionato come la Premier League rappresenta una grande sfida, anche se lui avrebbe voluto continuare a giocare nella squadra nella quale è cresciuto.

