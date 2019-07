Milan-Benfica 0-1. Ma è una sconfitta non amara per il Diavolo: nonostante il k.o., sono arrivate grandissime indicazioni dalla squadra di Marco Giampaolo

Milan-Benfica 0-1. E’ finita così ieri sera Gillette Stadium di Foxborough, con goal dell’ex rossonero Adel Taarabt al 70esimo. Un’altra sconfitta quindi per il Diavolo nell’International Champions Cup, ma questa volta, soprattutto adesso, dal sapore del tutto differente.

Perché la squadra di Marco Giampaolo, al di là del k.o., ha onorato la maglia bianca esibita, quella con cui il Milan ha dato lezioni di gioco per svariate generazioni. La mano del tecnico abruzzese – evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – c’è già e si è vista chiaramente, soprattutto per un’ora, prima di pagare pegno alle fatiche del lavoro estivo.

Milan show, quante occasioni

Il risultato poi non deve ingannare: i rossonero hanno infatti colpito un palo con Hakan Calhanoglu, una traversa con Lucas Biglia e hanno collezionato almeno altre cinque occasioni nitide per segnare. Semmai si può storcere il naso sulla sproporizione tra occasioni create e assenza di reti, ma intanto una buona notizia c’è: la squadra sa già come andare in porta in modo fluido.

Tranne Krzysztof Piatek, il quale avrà bisogno ancora di un po’ per recuperare la miglior condizioni, già tutti ieri erano dentro il gioco. A stupire è soprattutto la scioltezza nei movimenti: palla a terra, scambi veloci e linee cortissime.

Giampaolo soddisfatto: “Meglio delle aspettative”

Tutti stanno dove devono andare, alzano la testa e si trovano alla perfezione. E non può non sorridere Giampaolo al triplice fischio: “Lo spirito è buono, rispetto alle mie previsioni la squadra è più avanti perché sono giocatori di un livello alto. Per noi non è una sconfitta, mi piace come stiamo portando avanti il lavoro”.

