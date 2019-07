Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato degli schemi e dei metodi di lavoro del neo tecnico rossonero Giampaolo

Il rientro in Italia di Manolo Gabbiadini non è stato così eccellente: l’attaccante azzurra è tornato a gennaio alla Sampdoria dopo diversi anni all’estero.

L’ex centravanti del Southampton, che sarà un punto fermo anche nella nuova Samp di mister Di Francesco, non ha avuto un grande impatto nell’ultima stagione con Marco Giampaolo. L’attuale allenatore del Milan lo ha utilizzato poco preferendogli altri compagni di reparto che avevano già assimilato i suoi schemi.

Nell’intervista odierna rilasciata al Secolo XIX Gabbiadini è stato interpellato proprio sulle idee tattiche di Giampaolo, allenatore che richiede tanto movimento da parte delle punte e un tipo di gioco di certo mai banale: “Entrare nei meccanismi di Giampaolo, molto schematici, quasi da robot, non è stato facile. Però non reputo il mio semestre disastroso, ho anche fatto 4 goal e qualche assist, se altri danno un giudizio negativo non lo so, io penso aver fatto il mio per quanto in poco tempo e in un momento difficile della stagione visto che nel finale siamo un po’ calati”.

Non proprio idilliache le parole di Gabbiadini, che però non nascondono la verità: il Milan di Giampaolo giocherà su schemi a memoria, al limite della perfezione pratica. Solo così i rossoneri potranno tornare a farsi belli ed a giocare un calcio divertente e vincente.

