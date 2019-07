Ormai è addio per Patrick Cutrone dal Milan: già oggi il centravanti rossonero volerà in Inghilterra per visite mediche e firme

Che l’esperienza al Milan di Patrick Cutrone fosse ormai al capolinea è cosa risaputa da giorni, da quando l’attaccante si è imbarcato dal ritiro di Boston in direzione Malpensa per concludere il suo trasferimento altrove.

Sarà il Wolverhampton, squadra di Premier League inglese, il prossimo approdo del classe ’98, il quale ha capito di non essere considerato centrale nel progetto tecnico e tattico del Milan e dunque di dover lasciare la sua ‘casa’ calcistica a breve.

Pare che oggi sia il giorno del divorzio definitivo tra Cutrone ed il Milan: trovato l’accordo tra i due club, l’attaccante nel primo pomeriggio dovrebbe salire sul volo che lo porterà direttamente a Wolverhampton, per svolgere già in giornata le visite mediche di rito e successivamente firmare il nuovo contratto. I ‘Wolves’ contano di ottenere nel giro di 48 ore il transfer per poterlo far giocare giovedì in Europa League contro i nordirlandesi del Crusaders.

Intanto Calciomercato.com ha svelato i retroscena che hanno portato alla cessione di Cutrone: il Wolverhampton già ad inizio giugno aveva contattato il Milan per acquistare il 21enne centravanti, il quale però all’epoca non intendeva prendere in considerazione un’uscita dal suo club. Intanto i rossoneri ed i britannici trovavano l’accordo sulla base di 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

Cutrone infine ha compreso durante la tournée negli Usa di non essere al centro del progetto tecnico di Marco Giampaolo, scegliendo così di ascoltare e poi accettare l’offerta di un quinquennale da 2 milioni netti a stagione dei Wolves. Non proprio in maniera felice, il bomber dell’Under 21 azzurra si trasferirà nelle West Midlands già oggi per dimenticare Milano.

