Secondo la giornalista esperta di calciomercato domani sarà il giorno giusto per l’approdo di Rafael Leao dal Lille al Milan

Il Milan sta per chiudere una trattativa molto importante, sviluppatasi velocemente e svelata soltanto negli ultimi giorni come concreta e ormai prossima alla definizione.

Rafael Leao sarà un nuovo giocatore del Milan, molto probabilmente già all’inizio di questa settimana. I rossoneri hanno trovato gli accordi necessari con il Lille, facendo leva anche sull’amicizia tra le due proprietà legate dai rapporti con Elliott Management, ed anche con l’entourage del giovane Leao, pronto a diventare il primo rinforzo dell’attacco rossonero in questa sessione estiva.

Dunque Leao è pronto a sbarcare a Milanello per cominciare la sua nuova avventura professionale dopo aver sbancato in Ligue 1 a suon di gol e prestazioni eccellenti.

Addirittura secondo la giornalista esperta di calciomercato Claudia Garcia il classe ’99 del Lille sarebbe pronto a volare verso Milano già tra stasera e domani in mattinata. Proprio la giornata di martedì dovrebbe essere quella decisiva per la conclusione dell’intera operazione: previste infatti visite mediche di rito alla ‘Madonnina’ e poi le firme che sanciranno l’acquisto di Leao da parte del Milan.

Notizia, questa diffusa tramite Twitter dalla Garcia, che deve ancora essere confermata dalla società milanista, ma sembra davvero che l’affare Leao sia in dirittura d’arrivo. La cessione, anche questa praticamente conclusa, di Cutrone al Wolverhampton ha aperto le porte all’arrivo del portoghese che costerà a Paolo Maldini e compagnia circa 30 milioni cash più il cartellino del baby difensore Tiago Djalò, anche lui di origini lusitane.

#RafaelLeão “dovrebbe” viaggiare o stasera o domattina da Lisbona per #Milano per sostenere le visite mediche e firmare per il #Milan.

— Claudia Garcia (@claubgarcia) July 29, 2019