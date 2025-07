Svelate le cifre della nuova (e decisiva) offerta per Jashari, tutti i dettagli

Il Milan ha aumentato l’offerta per Jashari per accontentare le richieste del Club Brugge: tutti i dettagli della nuova proposta

La telenovela sta finalmente per finire. O almeno, così sembra. Ardon Jashari potrebbe presto diventare un nuovo giocatore del Milan dopo una trattativa lunghissima. Siamo ad oltre 40 giorni di colloqui fra i rossoneri e il Club Brugge per arrivare ad un accordo. Giorgio Furlani era fermo da un bel po’ sull’offerta da 32,5 milioni di parte fissa più bonus per strappare il sì ai belgi, che invece non si sono mai spostati di un millimetro dalla loro posizione: 40 milioni totali, o niente.

Il Milan ha sperato nelle iniziative del giocatore, che è entrato anche un po’ oltre i limiti della professionalità: si è presentato in ritiro in ritardo, non ha fatto la fotografia di gruppo con la squadra, non ha giocato la finale di Supercoppa e si è allenato quasi sempre a parte. Non ha voluto sentire ragioni: per lui e per il suo entourage c’era soltanto il Milan, respingendo anche altre possibilità (si era fatto avanti il Wolverhampton). Un comportamento che non ha fatto altro che alimentare la tensione, col Club Brugge che non ha fatto passi indietro.

Jashari al Milan, ci siamo: i dettagli della nuova offerta

Nelle ultime ore, con una situazione che stava diventando paradossale e imbarazzante, il Milan sembra aver finalmente deciso di alzare l’offerta per convincere il Bruges a dire sì. E, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, pare che siamo molto vicini ad un via libera che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. I rossoneri si sono spinti oltre e hanno aumentato la proposta economica, avvicinandosi in maniera concreta alle richieste.

L’offerta del Milan è passata dai 32,5 milioni di parte fissa iniziali a 35 milioni, modificando però i bonus. In questo modo, il Bruges va vicinissimo ad incassare i 40 milioni che aveva inizialmente richiesto (anzi, preteso) per liberare Jashari. La sensazione è che questa iniziativa possa essere finalmente decisiva: l’ottimismo è tornato in casa rossonera in merito alla buona riuscita di questa trattativa, sempre più vicina alla chiusura dopo tantissimo tempo. A meno di colpi di scena, nella serata di domani potrebbe arrivare il via libera più atteso. Jashari sarà un giocatore del Milan, e guadagnerà circa 2-2,5 milioni per cinque anni. All’inizio della prossima settimana potrebbe esserci l’arrivo del belga a Milano per fare il consueto iter burocratico di visite mediche più firma del contratto. Con lui, Ricci e Modric (più Loftus-Cheek e Fofana), il Milan avrà un centrocampo completo e adattabile a qualsiasi sistema di gioco.