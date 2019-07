Le parole sentite e romantiche di Filippo Galli, ex responsabile del vivaio milanista, per la cessione di Patrick Cutrone

La cessione ormai sicura e imminente di Patrick Cutrone sta facendo discutere moltissimo, in particolare i tifosi rossoneri non proprio contenti del fatto che il Milan si privi per una questione economica di un suo giovane talento.

Il suo trasferimento al Wolverhampton è cosa praticamente fatta, visto che Cutrone ha lasciato già nel weekend il ritiro americano dei rossoneri per concludere la trattativa con la squadra inglese e volare in Gran Bretagna per visite mediche di rito e firme. Un’operazione da 25 milioni che non fa però felici tutti i rossoneri.

Per esempio Filippo Galli, storico ex difensore e responsabile delle giovanili del Milan, ha voluto salutare con rammarico uno dei migliori prodotti del vivaio in tempi recenti. Ecco il suo messaggio su Instagram recapitato a Cutrone: “Lasci il Club che ti ha accompagnato nella tua crescita. Il tuo modo di affrontare le partite ti ha fatto amare da tutti. Non deve essere facile e chissà quanti pensieri attraversano la tua testa, di sicuro anche quello di voler dimostrare il tuo valore anche lontano da qui. I Wolves avranno un guerriero ed un tifoso in più. Forza Patrick e in bocca al lupo per la tua nuova sfida in Premier League!”

