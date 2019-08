La grinta di Pepe Reina, voglioso subito di rimettersi a lavoro a Milanello dopo la recente tournée americana con la maglia rossonera

Dopo una vita da titolarissimo, considerato uno dei portieri europei più forti degli ultimi dieci anni, Pepe Reina si sta preparando ad un’altra stagione da ‘secondo’ di lusso.

Il portiere del Milan, giunto un anno fa a parametro zero dal Napoli, sarà il vice di Gianluigi Donnarumma anche nella prossima annata, visto che il classe ’99 non solo sarà confermato titolarissimo tra i pali, ma dovrebbe anche essere stato tolto dal mercato vista la sua stessa volontà di restare a lungo.

Reina è comunque carico e pronto a lavorare duramente per l’avvio della nuova stagione, come dimostrato dal suo ultimo intervento su Twitter; il classe ’82 ha fatto sapere di essere contento del rientro a Milanello dopo la tournée americana, apprezzando pubblicamente il centro sportivo rossonero come luogo ideale per la preparazione.

Questo il suo messaggio: “Dopo la tournée americana, arriva il momento di continuare a crescere e migliorare a Milanello. Nessun posto come qui per prepararsi al meglio”. Non può fare altro che piacere leggere le parole motivate di Reina, maturo ed esperto portiere che anche da secondo mette in mostra tutta la sua forza di volontà.