Ufficiale la lista dei convocati di mister Giampaolo per Manchester United-Milan della International Champions Cup 2019. Assenti gli ultimissimi acquisti e Paquetà, c’è Silva.

Domani a Cardiff il Milan sfida il Manchester United nell’ultima partita della International Champions Cup 2019. I Diavoli Rossoneri contro i Red Devils in una sfida sempre affascinante, seppur amichevole.

Marco Giampaolo ha diramato la lista dei giocatori convocati per l’impegno in Galles. Non sono presenti gli ultimi arrivi Lèo Duarte (da ufficializzare ancora) e Rafael Leao. Assente pure Lucas Paquetà, appena rientrato dopo le vacanze post Copa America. Manca Franck Kessie, che ha qualche giorno per riposare dopo la Coppa d’Africa e si aggregherà al gruppo la prossima settimana. C’è invece André Silva, seppur considerato in partenza e che potrebbe ancora approdare al Monaco dopo la brusca frenata dell’operazione.

Di seguito l’elenco completo dei convocati di Giampaolo per Manchester United-Milan.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Reina

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli, Strinić

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoglu, Krunić, Mionić

ATTACCANTI: André Silva, Borini, Castillejo, Maldini, Suso, Piątek