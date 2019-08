Milan, pronta la nuova vita di Lucas Paquetá. Con l’arrivo di Marco Giampaolo al posto di Gennaro Gattuso, cambiano ruolo e compiti per il talento brasiliano

Sarà l’anno di Lucas Paquetá. Perché dopo i primi sei mesi di adattamento e una freschezza fisica recuperata, ora è giunto il momento di diventare protagonista in rossonero.

Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, il 21enne brasiliano avrà un ruolo di grande responsabilità in vista della nuova stagione. Del resto il suo è profilo di grande qualità su cui tutto il club vuole puntare con decisione, a partire da Marco Giampaolo fino ai vertici societari rossoneri.

Paquetá, primo incontro con Giampaolo

Rientrato martedì scorso, il talento carioca intanto si sta allenando con regolarità al centro sportivo. Per ora sta rispettando una tabella di marcia personalizzata, ma il calciatore è già a buon punto essendosi allenato anche in vacanza proprio per farsi trovare pronto.

Ieri c’è stato anche il primo contatto col nuovo tecnico. Nella circostanza l’ex Flamengo ha iniziato a prendere confidenza con le idee tattiche del nuovo allenatore, soprattutto nel cominciare a capire le sue vere richieste.

Le richieste del mister e l’amico Léo Duarte

Paquetá – rilancia Ts – sarà una colonna portante del nuovo Milan, e infatti dovrà sostenere tutta l’impalcatura offensiva fornendo assist e giocate a servizio delle due punte. Il giocatore sarà avvicinato alla porta, in modo da poter incidere di più e rimanere nel vivo della manovra offensiva. Non avrà più tutti i compiti difensivi che gli spettavano con Gennaro Gattuso nel ruolo di mezzala, ma si concentrerà prevalentemente sul fronte offensivo.

Dal Brasile intanto arriva un amico: Léo Duarte. Il neo difensore rossonero, proveniente dal suo vecchio club d’appartenenza, è sbarcato a Milano e ieri ha svolto anche il suo primo allenamento.

Si è trattata però solo di una toccata e fuga, poiché il classe 96 ora rientrerà in Patria per risolvere alcune questioni legate al visto e rientrerà a inizio della prossima settimana. Paquetá lo aspetta a braccia aperte, così come attende ansioso la nuova stagione per compiere il definitivo salto di qualità.

