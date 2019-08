Milan, prende corpo l’idea del prestito per Andrea Conti. Al suo posto ci sarebbe già pronto Jacopo Sala: i motivi della valutazione

Andrea Conti lontano dal Milan a titolo temporaneo: come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è questa l’ultimissima idea in casa rossonera. Anche perché nel caso ci sarebbe già pronto il sostituto: Jacopo Sala, in arrivo proprio dalla vecchia Sampdoria di Marco Giampaolo.

L’ipotesi prende corpo perché dopo due stagioni fermo, l’ex Atalanta ha bisogno di rilanciarsi con vigore. E in rossonero, sebbene il tecnico punti tantissimo su di lui, non è detto che nell’immediato già ci riesca data la presenza di Davide Calabria.

Conti, via solo in prestito secco

Così spunta l’ipotesi che farebbe tutti felici. In primis il giocatore, il quale avrebbe un intero anno per lavorare con serenità e senza ansie da gerarchie. Poi Calabria che continuerebbe a essere il padrone della fascia destra in attesa della resa dei conti e infine, ma non in ultimo, il Milan, il quale vedrebbe valorizzato allo stesso tempo due grandi giocatori che, giocoforza, si ostacolerebbero a vicenda.

La dirigenza rossonera valuta lo scenario ma con una parola d’ordine chiave: solo prestito secco. Tempo di una stagione e via, senza nemmeno valutare alcuna possibilità di riscatto. Perché la società punta forte sul 25enne di Lecco, e aspetta solo che lavori con calma e ritrovi la brillantezza di un tempo.

Del resto già lo scorso anno, nella seconda parte di campionato, aveva mostrato cose importantissime. Era diventata un’arma preziosa a servizio di Gennaro Gattuso, servendo assist importanti in diverse partite cruciali del Diavolo.

Milan-Jacopo Sala, c’è già la disponibilità

Parallelamente, sempre in prestito – o al massimo aggiungendoci un diritto di riscatto – arriverebbe poi Sala dalla Liguria. A 27 anni e dopo tre stagioni in blucerchiato, sarebbe entusiasta di una chance a San Siro e accetterebbe volentieri anche il ruolo di vice sulla corsia destra.

