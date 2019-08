Il Monaco è alla caccia di una prima punta: Edin Dzeko sembra il nuovo obiettivo, mentre il milanista André Silva per ora resta sullo sfondo.

Il Monaco ha mollato la presa su André Silva? Pare proprio di no, almeno secondo quello che riportano i media transalpini in queste ore riguardo al futuro sia dell’attaccante portoghese che del mercato in entrata monegasco.

Le ultime indicazioni del quotidiano francese France Football parlano di un Monaco alla caccia di un nuovo centravanti, visto che la cessione di Radamel Falcao in direzione Galatasaray sembra ormai cosa fatta. Alla squadra di Leonardo Jardim serve un centravanti di qualità e di esperienza per competere nella prossima stagione di Ligue 1.

Monaco su Dzeko, il milanista André Silva sullo sfondo

Il nuovo nome per l’attacco del Monaco sembra provenire dal campionato italiano: Edin Dzeko sarebbe la tentazione attuale della società del Principato, un bomber esperto e spesso leader in campo, che da tempo sta trattando con l’Inter senza però che sia stato trovato un accordo tra le parti in causa.

Dzeko è considerato l’elemento ideale per sostituire Falcao: hanno la stessa età, sono due calciatori di carisma e sarebbe anche tatticamente perfetto per il modulo di Jardim che prevede una punta unica capace di dare punti di riferimento ai compagni.

Non sarà facile per il club monegasco strappare il sì di Dzeko, che pur in scadenza di contratto è stato dichiarato quasi incedibile dalla Roma (chiesti 20 milioni più bonus per liberarlo). Per questo il Monaco ha tenuto vive alcune alternative, di cui una porta ancora ad André Silva del Milan.

Il portoghese era ad un passo dalla Francia, ma alcuni problemi in fase di trattativa hanno frenato il tutto. La stampa d’oltralpe però è convinta: il nome di Silva può tornare d’attualità a breve, ma molto dipenderà da Dzeko.

