Si parla di un possibile scambio di prestiti tra Milan e Monaco, due società che stanno lavorando da giorni ad una maxi-operazione tra attaccanti

Da giorni è una delle assi più calde del calciomercato internazionale, quella che lega Milanello direttamente al Principato di Monaco.

La squadra della Ligue 1 francese aveva deciso di puntare forte su André Silva come suo nuovo centravanti. Una trattativa ben indirizzata fino a qualche settimana fa, con tanto di pre-accordo tra le parti e visite mediche già svolte dal giocatore con il club monegasco. Il tutto però si è bloccato per via di mancati accordi economici tra le parti.

Milan, tentativo André Silva-Pellegri: muro del Monaco

Milan-Monaco, scambio di prestiti?

L’operazione potrebbe però riaprirsi a breve con altre modalità: inizialmente il Monaco aveva pensato di investire circa 30 milioni di euro su Silva, accontentando le richieste del Milan. Oggi invece, come riportato anche dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, i francesi starebbero preparando una contro-proposta sperando di accogliere il benestare dei rossoneri.

Secondo il tweet del cronista della Gazzetta dello Sport, il Monaco avrebbe proposto al Milan uno scambio di prestiti con diritto di riscatto: André Silva nel Principato in cambio di Pietro Pellegri, giovanissimo attaccante italiano che da tempo piace ai rossoneri.

Il #Monaco per Andrè #Silva ha messo sul piatto uno scambio di prestiti (con diritti di riscatto annessi) con Pietro #Pellegri. Quest’ultimo piace molto al #Milan, che però dalla cessione del portoghese vuole monetizzare. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 6, 2019

Una soluzione che in teoria non accontenterebbe però il Milan: il club di via Aldo Rossi apprezza l’idea di accogliere il classe 2001 Pellegri in rosa, ma preferirebbe monetizzare con la cessione di André Silva, così da poter reinvestire il ricavato su altri obiettivi. Si attende nelle prossime ore la risposta di Paolo Maldini a questa proposta del Monaco.

