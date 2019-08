Il Milan continua a coltivare l’idea di acquistare Correa dall’Atletico Madrid e nel frattempo pensa anche alle cessioni. Incerto il futuro di Kessie.

Il Milan non è intenzionato ad arrendersi per Angel Correa. La dirigenza continua ad avere l’intenzione di acquistare l’attaccante argentino per regalare a Marco Giampaolo un colpo che completi il reparto offensivo.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club rossonero non molla ma al tempo stesso non è ancora andato oltre l’offerta già formulata: 40 milioni di euro più 5 di bonus. E l’Atletico Madrid rimane fermo sulla propria richiesta, esagerata, di 55 milioni per cedere il giocatore. Parti distanti, dunque.

Ad oggi è difficile immaginare una buona riuscita dell’operazione, però il Milan farà di tutto per prendere Correa. Il calciatore ha già comunicato ai Colchoneros di voler andare via, considerando che non è neppure una prima scelta di Diego Simeone. Nonostante ciò, l’Atletico Madrid continua a mantenere la propria posizione.

Per Sportmediaset il Milan potrebbe effettuare nuove cessioni per finanziare l’affare Correa. Un giocatore che sembra ritenuto sacrificabile è Franck Kessie, che non è convinto dell’opzione Wolverhampton. Il centrocampista ivoriano lascerebbe Milano solamente per una squadra importante oppure per un ingaggio particolarmente alto. La destinazione Premier League gli piace, però l’ex Atalanta sogna in grande. E bisogna ricordare che la finestra di calciomercato in Inghilterra chiude l’8 agosto, dunque il tempo stringe.

Castillejo cedibile, il Milan attende offerte. Strinic dovrebbe restare