Angel Correa avrebbe fatto sapere all’Atletico Madrid di volar lasciare il club entro la fine dell’estate, con il Milan ovviamente in attesa

Non c’è dubbio: da settimane sul taccuino del Milan spunta sempre il nome di Angel Correa come obiettivo ideale per rinforzare e completare definitivamente l’attacco rossonero.

Il calciatore classe ’95, considerato uno dei migliori fantasisti del campionato spagnolo attuale, è stato indicato dalla dirigenza del Milan il calciatore perfetto da inserire in rosa, abile sia a giocare da seconda punta al fianco di Piatek sia da trequartista alle spalle dei due attaccanti.

Tuttosport – Milan, servono cessioni: Suso ancora in bilico

I media spagnoli sicuri: Correa è pronto a lasciare l’Atletico Madrid

Intanto dalla Spagna arrivano conferme sul fatto che Correa non sarà ancora a lungo un calciatore dell’Atletico Madrid; nonostante lo spazio concessogli dal tecnico Diego Simeone durante la tournée americana, l’argentino è convinto di non poter avere troppe chance nella squadra madrilena in vista della prossima annata.

Il portale iberico AS.com ha scritto oggi dunque della richiesta di Correa al suo attuale club di poter partire e mettersi in mostra in un altro campionato, magari proprio la Serie A italiana nelle fila di quel Milan che avrebbe già trovato una bozza di accordo con il suo agente Augustin Jimenez.

Inoltre per l’Atletico Madrid la cessione di Correa non sarebbe una perdita assoluta, bensì un’opzione in più in uscita. Infatti sempre il quotidiano AS ha parlato della volontà del club di non sostituire l’argentino in caso di addio, visto che dal mercato sono già arrivati calciatori costosi come Joao Felix, Llorente, Hermoso, Renan e Trippier. Insomma una rosa al completo per i ‘colchoneros’, ecco perché la cessione di Correa al Milan ad agosto farebbe contenti tutti, anche se va trovato l’accordo economico.

Balotelli, futuro in Brasile? Offerta del Flamengo