Dopo Daniele De Rossi, che dopo l’addio alla Roma ha scelto di volare a Buenos Aires per giocare con il Boca Juniors, un altro campione italiano potrebbe continuare la carriera in Sud America.

Mario Balotelli, attualmente svincolato dopo la fine del suo contratto con il Marsiglia, potrebbe andare a giocare oltre oceano, precisamente in Brasile: secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal portale Gianlucadimarzio.com il Flamengo avrebbe inviato un’offerta ufficiale al calciatore classe ’90, la cui procura è gestita dal noto agente Mino Raiola.

Il mediatore di mercato Andrea Cattoli avrebbe avviato i contatti tra il Flamengo e lo stesso Balotelli, al quale sono stati proposti due anni e mezzo di contratto per giocare nuovamente in maglia rossonera, dopo l’esperienza con il Milan nel recente passato, ma stavolta indossando le righe orizzontali della formazione carioca.

Balotelli starebbe valutando questa ipotesi e potrebbe portare con sé anche il fratello minore Enock, il quale avrebbe ricevuto un’offerta dal Boavista, società minore sempre di Rio de Janeiro.

