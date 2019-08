Insiste il Leicester City sull’obiettivo rossonero Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria considerato tra gli ideali rinforzi per mister Giampaolo

Se Marco Giampaolo probabilmente avesse la possibilità di scegliere tra i suoi ex calciatori allenati alla Sampdoria uno da portare con sé nell’avventura con il Milan punterebbe su un centrocampista duttile e di qualità.

Il nome in questione sarebbe quello di Dennis Praet, mezzala di origine belga che gioca da tre stagioni nella Samp. Fino a poche settimane fa sembrava che i blucerchiati fossero pronti a blindare il proprio numero 10, divenuto titolarissimo proprio grazie al lavoro di mister Giampaolo. Ma i recenti rumors di mercato sembrano inviare Praet altrove.

Praet dunque sarebbe un calciatore ideale per definire il centrocampo del Milan. Il classe ’94 però al momento sembra vicino ad un altro club internazionale, il Leicester City, la società britannica che proprio oggi ha ceduto per la cifra record di 87 milioni di euro il difensore Harry Maguire al Manchester United.

Secondo le ultime informazioni della Gazzetta dello Sport e del giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Leicester dopo le prime proposte informali non accettate dalla Sampdoria avrebbe pensato di aumentare e migliorare la proposta: sul piatto gli inglesi dovrebbero inserire anche il cartellino di Rachid Ghezzal, esterno d’attacco che potrebbe fare comodo al 4-3-3 della squadra di Eusebio Di Francesco, oltre ovviamente ad una consistente cifra cash.

#Leicester remain interested in Dennis #Praet. Foxes have offered to #Sampdoria Rachid #Ghezzal as a counterpart. #transfers #LCFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 5, 2019