Ieri Bennacer è stato annunciato come nuovo colpo del calciomercato estivo del Milan. Il centrocampista algerino ha rilasciato la prima intervista da rossonero.

Il Milan ha finalmente annunciato l’acquisto a titolo definitivo di Ismael Bennacer dall’Empoli. Ieri il club ha diramato l’atteso comunicato ufficiale, anche se da giorni le visite mediche erano state superate e il contratto era firmato.

Il centrocampista algerino ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore rossonero ai canali ufficiali del Milan. Queste le sue parole sul suo approdo a Milano: «Sono molto contento di essere qui e di far parte di questo club glorioso. Non so cosa dire, se non che sono entusiasta ed onorato di essere qui. Il Milan è una delle squadre più gloriose al mondo per la sua storia. E quando il Milan ti chiama, non puoi dire no. Devi solo andarci».

Bennacer ha vinto la Coppa d’Africa 2019 con l’Algeria ed è risultato anche il migliore calciatore della competizione. Ovviamente lui è soddisfatto: «Non mi aspettavo tutto questo successo, perché tre anni fa non giocavo con la nazionale. Sono stato paziente, mi sono allenato molto e adesso è tutto bellissimo. Sono molto felice di tutto questo».

Al giocatore viene chiesto un messaggio per i tifosi rossoneri, molto curiosi di vederlo in azione: «Forza Milan, tutti insieme siamo una grande squadra. Darò tutto me stesso per i tifosi e per la mia squadra. Non vedo l’ora di iniziare, mi farò trovare pronto al duemila percento».

