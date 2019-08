Calciomercato Milan: l’agente di Laxalt questa settimana è in Italia per discutere del futuro del giocatore ex Genoa, che ha delle richieste e può partire.

Il Milan sta facendo un po’ di fatica nelle operazioni di calciomercato in uscita, ma nel mese di agosto conta di riuscire a cedere i giocatori considerati non intoccabili. Tra questi c’è anche Diego Laxalt, che torna oggi ad allenarsi dopo la vacanza prolungata causa Copa America.

La squadra rossonera ha ben quattro terzini sinistri e almeno uno deve partire, considerando che Theo Hernandez è infortunato e rientrerà solo a settembre. L’ex Genoa è l’indiziato alla partenza. Ha una valutazione di mercato sui 15 milioni di euro e sembra che ci siano alcune richieste sia in Italia che all’estero. Con l’offerta giusta il giocatore può lasciare Milanello nelle prossime settimane.

Il quotidiano Tuttosport spiega che il suo agente Ariel Kasouski oggi incontrerà il Milan per discutere del futuro. Laxalt ha voglia di giocare con continuità e dunque valuterà le varie proposte, sia provenienti dalla Serie A che da altri campionati. Adesso si attende questo summit per capire quale potrà essere il destino del calciatore. Il club rossonero spera di riuscire a ricavare almeno 15 milioni dalla cessione del laterale sinistro della nazionale maggiore dell’Uruguay. Ci dovrebbero essere novità entro fine giornata.

Tuttosport – Milan, servono cessioni: Suso ancora in bilico