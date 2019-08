Theo Hernandez sta facendo progressi dopo l’infortunio serio alla caviglia destra, dovrebbe tornare a disposizione del Milan a settembre.

Davvero sfortunato Theo Hernandez ad infortunarsi nell’amichevole tra Bayern Monaco e Milan a Kansas City. Il nuovo terzino rossonero stava effettuando un’ottima prestazione e i tifosi già iniziavano ad apprezzarlo, poi il “crac” alla caviglia destra.

Nel comunicato ufficiale del 27 luglio il club ha spiegato che si tratta di una lesione capsulo-legamentosa e che dopo due settimane sarebbero stati effettuati nuovi esami. Intanto ieri presso la clinica “La Madonnina” è stato visto il giocatore, in stampelle, presente per dei controlli.

Come spiegato dal Corriere dello Sport, l’articolazione ha smaltito lo stress del gonfiore. Tuttavia, serve cautela per i tempi di recupero. In un primo momento sembrava che Theo Hernandez potesse rientrare già per la prima giornata di campionato. Ma la sensazione è che potrà tornare in campo solamente dopo la sosta per le nazionali di settembre. Il giocatore sta reagendo bene alle terapie e al Milan sono ottimisti sul suo pieno recupero.

La situazione del terzino sinistro francese verrà costantemente monitorata con attenzione. Mister Marco Giampaolo spera di riaverlo a disposizione quanto prima, considerando che un laterale con le sue caratteristiche atletiche e tecniche è importante nella sua idea di gioco. Difficile rivederlo in campo prima della sosta, però si spera che il rientro non subisca ritardi. Secondo Tuttosport non andrebbe esclusa una convocazione per Milan-Brescia del 1° settembre, ma è presto per dire se tale scenario possa verificarsi.

Gazzetta – Milan, nuovi contatti per Correa: fissata l’offerta massima