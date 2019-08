Il Milan torna a dialogare con l’Atletico Madrid per Correa. L’attaccante argentino resta nel mirino, ma va anche ceduto André Silva per fare cassa.

Il Milan ha preso Rafael Leao dal Lille, ma ambisce ad acquistare anche un altro attaccante. L’obiettivo sembra essere sempre il solito, Angel Correa.

Da tempo il 24enne argentino è nel mirino della dirigenza rossonera, che aveva avviato una seria trattativa con l’Atletico Madrid per acquistarlo. Poi la mancata cessione di André Silva al Monaco ha frenato tutto. Ma, sembrano essersi riaperti degli spiragli per il passaggio del centravanti portoghese nel Principato e ciò può riaprire i dialoghi per Correa.

Silva al Monaco e Correa al Milan?

La Gazzetta dello Sport oggi conferma che Correa è il primo obiettivo del Milan per l’attacco. Per le sue caratteristiche è ritenuto il profilo adatto a completare il reparto. E’ veloce e abile nel dribbling, nessuno come lui nell’attuale organico rossonero. I contatti con l’Atletico Madrid sono ripresi, ma la trattativa rimane tutt’altro che semplice.

I Colchoneros chiedono 50 milioni di euro, mentre il Milan all’offerta di 40 milioni può al massimo aggiungere dei bonus ma non molto di più. L’accordo con il giocatore non appare complicato da raggiungere e il gradimento alla destinazione rossonera esiste già. Il problema è riuscire ad accordarsi con l’Atletico Madrid, che continua a non abbassare la propria richiesta per il cartellino.

Correa è il tipo di profilo che a Marco Giampaolo manca e la dirigenza vuole regalarglielo. Come detto in precedenza, diventa fondamentale anche riuscire a cedere André Silva. Il Milan deve stare attento al bilancio, pertanto i circa 30 milioni che si possono incassare dalla cessione del portoghese sono importanti per fare altre operazioni di calciomercato in entrata. Si attendo sviluppi nei prossimi giorni.

